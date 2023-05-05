Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Акция-марш в честь Дня Победы состоится онлайн в Карагандинской области

    5 Мая 2023, 14:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области ежегодный марш в честь Дня Победы «Ер есімі – ел есінде» пройдёт в онлайн-формате. В нём смогут принять участие все желающие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Для участия в ежегодной акции-марше «Ер есімі – ел есінде» жителям региона необходимо разместить информацию о своих близких – участниках Великой Отечественной войны на специальной интерактивной платформе batyrlargatagzym.el.kz.

    Для этого необходимо пройти по ссылке batyrlargatagzym.el.kz, нажать «Отправить информацию о ветеране», заполнить анкету. При наличии можно также разместить фотографию ветерана.


    Впервые марш в честь 9 Мая в онлайн-формате в Казахстане стартовал во время карантинных ограничений. Жители региона поддержали акцию и приняли в ней участие.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сотни таразцев отдали дань памяти героям ВОВ
    Ветеранов ВОВ поздравили в Алматинской области
    Четыре эвакогоспиталя работали в Актюбинской области в годы ВОВ
    В Атырауской области 29 улиц назовут именами ветеранов-фронтовиков
    Популярное
    1 Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
    2 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    3 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    4 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    5 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    Новости партнеров