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    Акция «Ел тірегі – Елбасы»: 208 малообеспеченным семьям Сайрамского района вручили продуктовые корзины

    25 Марта 2021, 20:55

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «Ел тірегі – Елбасы», начатой благотворительным фондом «Халык», по Туркестанской области планируется охватить 2 тысячи малообеспеченных семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    К примеру, 208 малообеспеченным семьям Сайрамского района были розданы продуктовые корзины, вес каждой корзины - более 50 кг.

    Мероприятие, проводимое районным филиалом партии «Nur Otan», охватило все сельские округа. Через районный отдел занятости и социальных программ было определено количество малообеспеченных семей, активные партийцы раздали им продукты питания.

    В частности, в сельском округе Аксукент продуктовые корзины получили 37 семей, Жибек жолы – 17 семей, Манкенте – 23 семьи, Арыси – 11, Кайнарбулаке – 24 семьи, Карабулаке – 28 семей, Карамурте – 23 семьи, Карасу – 12, Колкенте - 12, Кутарысе - 11 и Акбулаке - 10 семей.

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    Туркестанская область Социальная поддержка Нур Отан Общество
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