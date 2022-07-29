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    • Акция «Дорога в школу» стартовала в столице

    29 Июля 2022 20:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице началась республиканская ежегодная акция «Дорога в школу-2022». Благотворительное мероприятие стартовало в столичном районе Байконыр с участием представителей районного акимата и депутатов маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

    В этом году акция проводится под эгидой Года детей. Активное участие в ней принимают спонсоры и неравнодушные граждане.
    Ежегодное мероприятие направлено на оказание помощи детям из социально уязвимой категории населения в период подготовки к новому учебному году.
    «Сегодня мы дали старт ежегодной республиканской акции «Дорога в школу», организованной для малообеспеченных и нуждающихся семей. Она продлится до 30 сентября. Боксы установлены в трех точках Байконырского района: ТД «Алем», «Аймактау» и «Жаннур». Те, кто хочет поддержать благотоворительную акцию, может приносить необходимые вещи, школьную форму, канцтовары для школы, которые будут раздаваться малообеспеченным школьникам. Мы призываем наших жителей поддержать благое дело и принять в нем участие», - сказал аким Байконырского района Ерлан Жаулыбаев.
    Для участия в акции нуждающиеся родители должны обратиться к социальным педагогам своей школы, которые формируют и направляют списки в акимат района.
    В прошлом году в рамках акции было охвачено свыше 750 детей, в этом году районный акимат планирует обеспечить всем необходимым к школе около 1000 детей.
    В рамках доброй традиции аппарат акима района установил брендированные благотворительные домики «Дорога в школу-2022». Сегодня эти «домики» пополнились первыми рюкзаками со школьной канцелярией от акима Байконырского района и секретаря маслихата города.
    #Нур-Султан #Образование #Благотворительность #Общество
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