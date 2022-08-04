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    • Акция «Дорога в школу» стартовала в Казахстане

    4 Августа 2022 10:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК запустил республиканскую благотворительную акцию «Дорога в школу». В Год детей она проходит под девизом «Дорога в школу – Добро без границ». Акция продлится до 31 августа 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В акции могут принять участие все желающие: волонтеры, бизнесмены, меценаты, неправительственные организации и другие. Участники могут как оказать поддержку нуждающимся семьям и детям, так и обратиться за помощью.

    «Акция проводится для оказания необходимой помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все желающие могут помочь в подготовке детей к новому учебному году. Таким образом мы сможем предупредить неявку детей в школу по социальным причинам. В каждой школе составлены адресные персональные списки детей, которые нуждаются в социальной помощи. В организациях образования организована бесперебойная работа горячих линий. Дети и родители, все, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью. В свою очередь, все неравнодушные граждане, предприниматели, меценаты могут присоединиться к акции и оказать помощь нуждающимся», – сказал председатель Комитета по охране прав детей РК Есенгазы Имангалиев.

    Акция «Дорога в школу» проводится ежегодно в преддверии нового учебного года. За 10 лет проведения акции материальную помощь получили более 2 млн детей.

    Для участия в акции «Дорога в школу» нужно обратиться в управления и организации образования.

    Контакты горячих линий региональных управлений образования:

    Нур-Султан

    8 7172 55 69 60

    8 775 46 35 046

    Алматы

    8 776 243 03 59

    Шымкент

    8 7252 39 49 26

    8 707 904 04 95

    8 702 955 51 73

    Акмолинская область

    8 7162 72 29 03

    8 771 349 11 21

    8 708 444 52 32

    Актюбинская область

    8 702 031 25 22

    8 7132 98 11 31

    8 776 038 78 78

    8 705 507 71 78

    8 705 744 47 44

    8 705 398 89 78

    Алматинская область

    8 747 502 85 38

    8 776 979 60 64

    Атырауская область

    8 7122 32 10 05

    Восточно-Казахстанская область

    8 7232 70 23 57

    8 702 930 70 90

    Жамбылская область

    8 7262 43-88-39

    8 708 614 24 05

    Западно-Казахстанская область

    8 7112 2604 63

    8 747 475 25 31

    Карагандинская область

    8 7212 25 25 02

    8 747 491 12 91

    Костанайская область

    8 7142 39 08 28

    8 777 58 58 203

    8 708 087 42 01

    Кызылординская область

    8 7242 60 54 81

    8 7242 60 54 58

    8 705 787 25 96

    8 775 370 60 15

    Мангистауская область

    8 7292 60 75 15

    8 7292 57 12 27

    8 702 995 36 39

    8 701 677 26 04

    Павлодарская область

    8 7182 32 09 65

    8 705 165 72 72

    Северо-Казахстанская область

    8 7152 35 00 07

    8 777 536 14 54

    Туркестанская область

    8 707 684 71 00

    8 700 205 94 10

    8 702 625 65 62
    #Образование #Благотворительность #Общество #Минпросвещения РК
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