Акция «Дорога в школу» стартовала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК запустил республиканскую благотворительную акцию «Дорога в школу». В Год детей она проходит под девизом «Дорога в школу – Добро без границ». Акция продлится до 31 августа 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
В акции могут принять участие все желающие: волонтеры, бизнесмены, меценаты, неправительственные организации и другие. Участники могут как оказать поддержку нуждающимся семьям и детям, так и обратиться за помощью.
«Акция проводится для оказания необходимой помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все желающие могут помочь в подготовке детей к новому учебному году. Таким образом мы сможем предупредить неявку детей в школу по социальным причинам. В каждой школе составлены адресные персональные списки детей, которые нуждаются в социальной помощи. В организациях образования организована бесперебойная работа горячих линий. Дети и родители, все, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью. В свою очередь, все неравнодушные граждане, предприниматели, меценаты могут присоединиться к акции и оказать помощь нуждающимся», – сказал председатель Комитета по охране прав детей РК Есенгазы Имангалиев.
Акция «Дорога в школу» проводится ежегодно в преддверии нового учебного года. За 10 лет проведения акции материальную помощь получили более 2 млн детей.
Для участия в акции «Дорога в школу» нужно обратиться в управления и организации образования.
Контакты горячих линий региональных управлений образования:
Нур-Султан
8 7172 55 69 60
8 775 46 35 046
Алматы
8 776 243 03 59
Шымкент
8 7252 39 49 26
8 707 904 04 95
8 702 955 51 73
Акмолинская область
8 7162 72 29 03
8 771 349 11 21
8 708 444 52 32
Актюбинская область
8 702 031 25 22
8 7132 98 11 31
8 776 038 78 78
8 705 507 71 78
8 705 744 47 44
8 705 398 89 78
Алматинская область
8 747 502 85 38
8 776 979 60 64
Атырауская область
8 7122 32 10 05
Восточно-Казахстанская область
8 7232 70 23 57
8 702 930 70 90
Жамбылская область
8 7262 43-88-39
8 708 614 24 05
Западно-Казахстанская область
8 7112 2604 63
8 747 475 25 31
Карагандинская область
8 7212 25 25 02
8 747 491 12 91
Костанайская область
8 7142 39 08 28
8 777 58 58 203
8 708 087 42 01
Кызылординская область
8 7242 60 54 81
8 7242 60 54 58
8 705 787 25 96
8 775 370 60 15
Мангистауская область
8 7292 60 75 15
8 7292 57 12 27
8 702 995 36 39
8 701 677 26 04
Павлодарская область
8 7182 32 09 65
8 705 165 72 72
Северо-Казахстанская область
8 7152 35 00 07
8 777 536 14 54
Туркестанская область
8 707 684 71 00
8 700 205 94 10
8 702 625 65 62