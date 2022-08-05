Акция «Дорога в школу» охватит 20 тыс. атырауских школьников

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в преддверии нового учебного года стартовала благотворительная акция «Дорога в школу». Помощь получат 20 тыс. учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благотворительная акция охватывает детей из многодетных и малообеспеченных семей, получающих адресную социальную помощь. В организациях образования области работает бесперебойная «горячая линия». Все дети и родители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью. Принять участие в акции может любой желающий: волонтеры, бизнесмены, меценаты, неправительственные организации. Всего в этом году планируется подготовить к школе 20 тыс. детей», - сказала и. о. руководителя управления образования Атырауской области Айнагуль Дуйсекенова.

Ранее сообщалось, что Комитет по защите прав детей Министерства образования и науки РК запустил республиканскую благотворительную акцию «Дорога в школу». Акция продлится до 31 августа.



