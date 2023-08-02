Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Акция «Дорога в школу»; более 17 тысяч детей в Акмолинской области нуждаются в поддержке

    2 Августа 2023, 05:10

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу» пройдет с 1 августа по 30 сентября 2023 года под девизом «Твори добро». Как сообщил на брифинге заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов, в регионе 17508 детей нуждаются в материальной поддержке, из них 2180 пойдут в первый класс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Генеральными партнерами в организации и проведении республиканской акции «Дорога в школу» выступает Национальная палата предпринимателей «Атамекен». С каждым годом увеличивается количество желающих принять участие в акции. В прошлом году в области по итогам акции 12123 ребенка из числа малообеспеченных, многодетных семей получили материальную помощь на общую сумму 416 млн тенге.

    «Активное участие и помощь в проведении акции оказывают акиматы районов и области, государственные структуры. В проведении республиканской акции принимают участие и бизнес-структуры области. Так, частный благотворительный фонд «Акниет» ежегодно предоставляет детям 1000 школьных рюкзаков с канцелярскими товарами. В этом году организациями Акмолинской области уже получено 1118 рюкзаков с канцелярскими товарами на общую сумму 11,2 млн тенге», - отметил В. Гамазов.

    В ходе акции отделами образования районов и городов были проведены рейды по выявлению детей группы риска: безнадзорных, детей из неблагополучных семей и мигрантов, а также других школьников, систематически уклоняющихся от учебы. По результатам рейдов в школах составляются адресные, персональные списки детей группы риска, семей, нуждающихся в оказании социальной помощи. Это позволит в дальнейшем проводить работу по обеспечению их явки в школу.

    «В этом году по Акмолинской области 17508 детей нуждаются в материальной поддержке, в том числе из них 2180 пойдут в первый класс. Необходимо формирование устойчивого партнерства между системой образования и гражданским обществом по вопросам развития образовательной сферы, способствующим созданию условий для доступности получения общего среднего образования», - резюмировал спикер.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Бизнес Акмолинская область Образование Общество школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Проконтролировать подготовку к учебному году поручил аким области Абай
    Как позаботиться о своем здоровье при работе в офисе
    Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    Сколько стоит собрать ребенка в школу в Китае
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы