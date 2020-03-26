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    Акция «Біз біргеміз!»: помощь получили 11,6 тысяч семей

    26 Марта 2020, 14:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек рассказал, сколько человек уже получили помощь в рамках акции «Біз біргеміз!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках инициированной Главой государства общереспубликанской акции «Біз біргеміз!» по поручению Елбасы партией «Nur Otan» и фондом Первого Президента были выделены средства на поддержку социально уязвимых слоев населения в период коронавируса. Только за последние 6 дней помощь оказана более 11 600 семей по всей стране на 214 млн тенге», - написал Бауыржан Байбек в Facebook.

    Он поблагодарил волонтеров «Jas Otan» и активных нуротановцев, которые на добровольной основе вызвались обеспечить бесконтактную доставку социальных пакетов одиноким пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям, гражданам с особыми потребностями и другим особо нуждающимся гражданам.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нур Отан Общество Волонтёрство
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