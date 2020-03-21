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    Акция «Біз біргеміз! Nur Otan» стартовала в Акмолинской области

    21 Марта 2020, 21:38

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области стартовала единая республиканская акция «Біз біргеміз! Nur Otan» по обеспечению нуждающихся антисептическими средствами, медицинскими масками и другими продуктами первой необходимости для профилактики и борьбы с пандемией коронавируса. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АОФ «Nur Otan».

    В категорию получателей такой помощи входят одинокие пожилые люди, малообеспеченные многодетные семьи, люди с особыми потребностями. Первоначально были сформированы мобильные бригады волонтеров, в которые вошли члены партии и «Jas Otan». Они обеспечили бесконтактную адресную раздачу благотворительной помощи одиноким пожилым людям, малообеспеченным многодетным семьям, людям с особыми потребностями по принципу «от двери к двери».

    «В социальные пакеты входят средства гигиены и продуктовые наборы, антисептик местного производства ТОО «Завод бытовой химии», медицинские маски. Всего по областному центру будут охвачены более 100 семей, остро нуждающихся в продовольственных товарах первой необходимости», - рассказали в ведомстве

    По словам первого заместителя председателя Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Галыма Бекмагамбетова, в области немало партийцев, которые готовы оказать благотворительную помощь многодетным, малообеспеченным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам.

    Как добавили в пресс-службе партии, нуротановцы Акмолинской области перечислили однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом.


    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Благотворительность Нур Отан Волонтёрство
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