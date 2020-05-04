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    Акция «Бессмертный полк» в Нур-Султане пройдет онлайн

    4 Мая 2020, 22:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почтить память героев Великой Отечественной войны можно, приняв участие в специальной акции, которая будет запущена в социальных сетях Facebook и Instagram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В этом году в связи с карантином, исключающим массовое скопление людей, День Победы в Нур-Султане будет отмечаться в онлайн-режиме. Ставшая в последние годы традиционной акция «Жаужүрек полк» с массовым шествием потомков участников Великой Отечественной войны с портретами героев также претерпела разительные изменения – в социальных сетях запускается онлайн-акция «Жаужүрек полк».

    «Пользователи соцсетей могут использовать подготовленную рамку в Facebook с изображением логотипа 75-летия Победы, которая путем скачивания может быть использована для оформления главного фото (аватара) профиля в социальной сети», – сообщила координатор акции «Жаужүрек полк – Бессмертный полк» по городу Нур-Султану Аида Баймакова.

    Инструкция для установки: личная страница в Facebook – нажать на главное фото – добавить рамку – найти маску NS Jenis75 – установить.

    Далее размещается информация о родственнике, погибшем на фронте или прошедшем через войну, сопровождаемая фото или видеорассказом о ветеране.

    Участники акции свои материалы должны размещать на своих аккаунтах в соцсети с хештегами #Жаужүрекполк #НурСултан #Бесмертныйполк2020, а также участникам предлагается размещать материалы в группе «Астана 24/7» в Facebook.

    Суть акции – личная семейная память о конкретном человеке, в связи с этим неуместно использование участниками портретов военачальников и руководителей страны (если, конечно, эти исторические деятели не являются их родственниками), а также других личностей, не имеющих отношения к задачам акции.

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    Астана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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