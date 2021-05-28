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    Акция «Бекіре»: в естественную среду обитания выпустили более 20 каспийских тюленей

    28 Мая 2021, 20:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О результатах широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре» рассказали в Комитете национальной безопасности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Для сохранения биологического разнообразия на водоемах Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областей и прилегающих к ним территориальных водах Республики Казахстан на Каспийском море в период нереста осетровых и других видов рыб в период с 1 апреля 2021 года территориальные подразделения Пограничной службы КНБ, Министерства внутренних дел и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан проводят широкомасштабную рыбоохранную акцию «Бекіре».

    От пограничного ведомства в акции принимают участие департаменты Пограничной службы КНБ по Атырауской и Мангыстауской областям.

    По состоянию на 28 мая 2021 года благодаря умелым действиям пограничников задержано 190 нарушителей уголовного и административного законодательств; наложено штрафов на сумму 4 716 789 тенге; изъято свыше 250 километров браконьерских сетей; в естественную среду обитания выпущено 497 особей осетровых и 11 477 особей частиковых видов рыб, а также 21 каспийский тюлень.

    Предотвращен ущерб государству на сумму свыше девяти миллиардов тенге.

    Учитывая не снижающиеся объемы браконьерской деятельности в казахстанской части Каспийского моря, ведомство продолжит мероприятия по оказанию содействия правоохранительным и природоохранным органам Республики Казахстан в защите природных ресурсов и окружающей среды в пограничном пространстве.

    Автор:

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Экология Мангистауская область КНБ Общество
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