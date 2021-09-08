Акция «Ауылыма кітап»: более 200 книг переданы КИОР в сельские библиотеки Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках акции «Ауылыма кітап» представители Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» передали в фонд Центральной районной библиотеки Целиноградского района Акмолинской области более 200 художественных и обучающих книг на казахском, русском и английском языках, передает МИА «Казинформ».

Как известно, в ходе IV заседания Национального совета общественного доверия Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения уровня читательской грамотности среди учащихся школ. Особая роль здесь отводится школам и библиотекам. Вместе с тем, уровень доступности и качества библиотечных фондов школ в сельской местности заметно отличается от городских и республиканских школ.

В этой связи, по инициативе министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой была запущена республиканская благотворительная акция «Ауылыма кітап», посвященная Дню семьи в Казахстане. В рамках данной акции в целях продвижения культуры чтения познавательная литература передается в сельские школы с недостаточным библиотечным фондом.

Данную акцию поддержал аким Целиноградского района Акмолинской области Бахидбек Оспанбеков. Так, сегодня в Центральную районную библиотеку были переданы книги, выпущенные КИОР в рамках программы «Рухани жаңғыру», из личной библиотеки министра, а также предоставленные благотворительным фондом «Dauletten қоры».

«Мы получили более двухсот книг от КИОР. Очень интересные, много детской литературы. Они будут переданы в 15 сельских библиотек нашего района. Я хочу сказать спасибо за такую акцию и внимание к сельским библиотекам», - отметила директор Централизованной библиотечной системы отдела культуры и развития языков Целиноградского района Валентина Батракова.

В свою очередь, Председатель Правления КИОР «Рухани жаңғыру» Асылбек Есенбаев призвал всех желающих присоединиться к благотворительной акции и пополнить библиотечный фонд сельских школ страны. Кроме того, он подчеркнул, что библиотеки должны стать новым центром притяжения.

«Порой высказываются мнения , что библиотеки – это рудимент прошлого. Чтобы привлечь внимание детей и подростков, библиотеки должны быть, в первую очередь, комьюнити-центрами, где можно не только взять книгу, но и пообщаться, познакомиться. Надо развивать такой современный подход», - отметил Асылбек Есенбаев.