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    Акция «30 добрых дел» проходит в Нур-Султане

    16 Декабря 2020, 20:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в рамках эстафеты добра неравнодушные граждане, в числе которых предприниматели, волонтеры, общественные деятели и организации развозят ветеранам войны и тыла, нуждающимся семьям продуктовые наборы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

    Также участники акции «30 добрых дел» в столице помогают расчистить от снега придомовую территорию одиноким пенсионерам, навести порядок внутри дома, оказывают посильную помощь приютам для бездомных животных. В зимнюю непогоду жителей города на улице и работников коммунальных служб добровольцы угощали горячим чаем и баурсаками.

    Напомним, в преддверии Дня Независимости Казахстана в столице стартовали социальные и благотворительные мероприятия под девизом «30 добрых дел». Главная цель эстафеты – сделать добро для города и его жителей.

    Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках акции добра в своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Благотворительность Общество
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