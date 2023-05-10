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    Акции управляющей компании «Хоргоса» передали в собственность акимата Жетысуской области

    10 Мая 2023, 09:02

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Акции управляющей компании СЭЗ «МЦПС «Хоргос» передали акимату Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт информационно-правовой системы нормативно-правовых актов.

    «Передать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность акимата Жетысуской области государственный пакет акций акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» в размере 100%», - говорится в документе.

    Напомним, Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» не работал три года в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. 24 апреля он возобновил работу.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акимат Регионы Жетысуская область Талдыкорган
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