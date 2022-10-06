Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Назначения

    Акан Рахметуллин стал постпредом Казахстана при ООН

    6 Октября 2022, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Рахметуллин Акан Акасович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от должности первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Акан Акасович Рахметуллин родился 2 февраля 1967 года в Алматы. В 1991 году окончил Алматинский энергетический институт.

    Свою дипломатическую карьеру начал в 1993 году с должности референта. Работал в посольствах Казахстана в Пакистане, Австрии, Постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке, где вел вопросы Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН, а также в Постоянном представительстве Казахстана при ОБСЕ в г.Вена. Во время председательства Казахстана в ОБСЕ координировал работу второго измерения Организации (вопросы экологии и экономики).

    Являлся советником Представительства МИД РК в Алматы, курировал вопросы сотрудничества Казахстана с международными организациями. В Центральном аппарате возглавлял Департамент многостороннего сотрудничества.

    В 2019-2021 годы был Послом Казахстана в Пакистане, а в 2021-2022 годы - заместителем министра иностранных дел РК.

    До назначения Постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке с 2022 года был первым заместителем министра иностраннх дел РК.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН МИД РК Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Ерлан Файзуллин назначен начальником департамента полиции Костанайской области
    Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров