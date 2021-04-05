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    14:18, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Акан Рахметуллин назначен замминистра иностранных дел РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Рахметуллин Акан Акасович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды

    Указом Главы государства Рахметуллин Акан Акасович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

    Рахметуллин Акан Акасович родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский энергетический институт (1991); Дипломатическую академию МИД РК (1999).

    Трудовая деятельность: референт, атташе Консульского управления МИД Казахстана (1993-1994); атташе, третий секретарь посольства Казахстана в Пакистане (1994-1996); третий, второй секретарь главного консульского управления МИД РК (1996-1999); второй, первый секретарь, советник представительства МИД РК в г. Алматы (1999-2002); первый секретарь постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, вел вопросы Третьего Комитета Генеральной Ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН (2002-2004); советник, заместитель директора департамента международного гуманитарно-экономического сотрудничества Центрального аппарата МИД Казахстана (2004-2007); советник-посланник, заместитель постпреда Казахстана при ОБСЕ в Вене (2007-2011); заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2011); директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2015-2019).

    С октября 2019 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.




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