Академию оптовой торговли планируют открыть в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Базовыми навыками продаж должны владеть все казахстанцы. Так считает вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы начали с академии оптовой торговли. Например, предприниматель не может инвестировать 1 млн тенге в создание своего сайта, его поддержку и хранение данных. Давайте мы сделаем так, чтобы государство давало такие конструкторы (сайтов – прим. ред.) предпринимателю. Давать бесплатно такие возможности малому и среднему бизнесу, давать базовые навыки. Какая бы ни была специальность, нужно уметь продавать свои услуги и товары. Это базовые навыки, которые должны получать не только взрослые, работающие, но и со школьной скамьи. Этим навыкам должны обучаться все», - поделилась она мнением, выступая на форуме электронной коммерции в Нур-Султане.

Вице-министр подчеркнула, что ведомство ставит перед собой цель – создать общую инфраструктуру, правильную политику и условия для электронной коммерции. Все участники процесса должны без барьеров торговать онлайн, осуществлять платежи и доставлять товары.

«Мы видим большой рост в сфере В2С – торговля ритейл. Но, к сожалению, на рынке все еще существует проблема торговли В2В, или оптовая торговля – она не догоняет темпы роста В2С торговли. Понятно, что есть у нас крупные платформы, как Kaspi, Flip, Wildberries, Ozon, которые пришли и стали драйверами большого роста ритейла, но тем не менее у нас не хватает участников, которые бы могли такой же рост дать в части оптовой торговли», - пояснила А. Жанасова.

Ранее сообщалось , что в целом в Казахстане наблюдается рост доли онлайн-торговли от общего объема розничной торговли. Если в 2019 году доля электронной торговли составляла 3,7%, то по итогам 2021 года достигла 9,6%.