Академию неправительственных организаций создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для развития устойчивых и конкурентоспособных неправительственных организаций в Казахстане планируется создать проект под названием «Академия НПО». Об этом на открытии 11-ой ежегодной международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» заявил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется предпринять меры по профессионализации неправительственных организаций. Для развития устойчивых и конкурентоспособных неправительственных организаций планируется создать проект под названием «Академия НПО». Считаем, что создание Академии повысит компетенцию руководителей и сотрудников неправительственных организаций, создаст хорошие условия для развития данного сектора», - сказал Мадияр Кожахмет.

Также на системной основе будут действовать платформы трехстороннего партнерства бизнеса и государства «Асар», в рамках которой предусмотрено развитие социальных инноваций совместно с бизнесом.

Министерством информации и общественного развития, помимо вышеперечисленных, ведется работа по активизации деятельности сельских неправительственных организаций.

«Во всех регионах реализуются проекты по повышению потенциала сельских неправительственных организаций», - добавил Мадияр Кожахмет.



