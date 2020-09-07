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    Академию неправительственных организаций создадут в Казахстане

    7 Сентября 2020, 12:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для развития устойчивых и конкурентоспособных неправительственных организаций в Казахстане планируется создать проект под названием «Академия НПО». Об этом на открытии 11-ой ежегодной международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» заявил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируется предпринять меры по профессионализации неправительственных организаций. Для развития устойчивых и конкурентоспособных неправительственных организаций планируется создать проект под названием «Академия НПО». Считаем, что создание Академии повысит компетенцию руководителей и сотрудников неправительственных организаций, создаст хорошие условия для развития данного сектора», - сказал Мадияр Кожахмет.

    Также на системной основе будут действовать платформы трехстороннего партнерства бизнеса и государства «Асар», в рамках которой предусмотрено развитие социальных инноваций совместно с бизнесом.

    Министерством информации и общественного развития, помимо вышеперечисленных, ведется работа по активизации деятельности сельских неправительственных организаций.

    «Во всех регионах реализуются проекты по повышению потенциала сельских неправительственных организаций», - добавил Мадияр Кожахмет.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    НПО Общество
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