Академия госуправления приступила по Поручению Президента к разработке программы «Руководитель новой формации»

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства, озвученного в Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», Академия государственного управления при Президенте готовит новую программу «Руководитель новой формации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отрадно, что среди пяти основных направлений, которые были обозначены в Послании, особая ответственность была возложена на Академию государственного управления при Президенте РК. Перед нами поставлена очень важная задача - разработать новую программу - «Руководитель новой формации», - сказала вице-ректор по стратегическому развитию, исследовательской работе и международному партнерству Академии государственного управления при Президенте РК, профессор, доктор экономических наук Айгуль Кошербаева на заседании научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана по обсуждению Послания Президента.

По ее словам, Академия уже приступила к разработке проекта программы «Руководитель новой формации».

Также А.Кошербаева отметила, что в Послании Главы государства были предложены конкретные меры для повышения доходов населения, следовательно, и для повышения степени удовлетворенности населения.

«Если мы говорим о том, что наша основная задача - это повышение благосостояния населения, то возникает вопрос, а кто должен этим заниматься. В этом направлении существуют несколько иерархий: население, как один из основных получателей этого дохода, бизнес, который может создавать этот доход и соответственно управленцы», - добавила вице-ректор.





В этой связи, программа «Руководитель новой формации» будет ориентирована на подготовку трансформационных лидеров, которые смогут повести за собой других госслужащих или профессиональных управленцев и способствовать решению различных проблем.

«Руководитель новой формации в первую очередь должен принимать такие решения, которые будут способны вести к новым вызовам и изменениям. Это умение применять свои знания, навыки и компетенции в нужном направлении. Жизнь всегда движется по закону спирали, и в этом смысле государственное управление не является исключением, мы всегда находимся на новом витке развития, принимая на себя вызов о том, что лидеры новой формации должны за собой вести народ, мы тем самым принимаем дополнительный вызов, что нужно знать, какие компетенции лидерам будут нужны, поэтому мы работаем в этом направлении», - заключила она.









