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    Академия дзюдо открылась в Актау

    3 Июля 2023, 22:52

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау состоялось торжественное открытие Академии дзюдо имени Адиля Темирхана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

    В честь церемонии заслуженный мастер спорта РК Елдос Сметов провел мастер-класс для 35 мангистауских детей.

    В мероприятии принял участие заместитель акима области Улугбек Тналиев.

    «Сегодня особенный день для нашего города. Открытие такого центра, несомненно, будет способствовать процветанию спортивной сферы края. Желаю нашим детям в будущем стать профессиональными спортсменами, уважаемыми и признанными чемпионами», - сказал Улугбек Тналиев.

    Центр презентовали Елдос Сметов и президент областной федерации дзюдо Асылбек Жолдыбаев.

    «Я верю в будущее академии. Ведь Адиль подготовил массу известных спортсменов. Пусть впереди вас ждет много достижений», - сказал Асылбек Жолдыбаев.

    Адиль Темирхан занимается тренерской работой уже 20 лет, способствуя развитию дзюдо и казахской борьбы.

    «Я с детства увлекался спортом, следуя примеру отца. В настоящее время казахский спорт стремительно развивается. Я открываю этот центр с намерением, чтобы наши подростки достойно продолжали нашу спортивную сферу. Здесь одновременно в каждой группе могут заниматься 4 группы по 50-60 детей в день. Спортивная школа оснащена современным оборудованием», - сказал Адиль Темирхан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Мангистауская область Дзюдо
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