Академик Саттар Мажитов - об особенностях и новом формате Послания Президента

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы и в том числе, туркестанцы, стали свидетелями новых возможностей страны по улучшению благосостояния и качества жизни. Новое Послание Нурсултана Назарбаева не оставит равнодушным никого из нас, поскольку оно в этот раз отличается двумя основными особенностями, отмечает Саттар Мажитов, доктор исторических наук, профессор, академик, гендиректор Международного института интеграции социогуманитарных исследований «Интеллект Орда», советник акима Туркестанской области.

Во-первых, по его словам, мы стали свидетелями нового формата изложения важного программного документа. Это было не простое сообщение о задачах и путях их решения. Каждый, кто присутствовал в зале и смотрел выступление Главы государства по телевизору, имел возможность быть вовлеченным в интерактивную среду, в которой обсуждались жизненно важные вопросы социально-экономического и духовно-культурного развития.



Вторая особенность состояла в том, что Президент, излагая те или иные вопросы, напрямую обращался к присутствующим государственным чиновникам и акимам. Процесс их ответов и реакции на обращения Елбасы создали глубокую атмосферу делового и в то же время конструктивного разъяснения тех или иных положений Послания. Такое мы наблюдали и во время последнего визита Нурсултана Абишевича в Туркестан и Туркестанскую область. Процесс многостороннего и открытого разговора неминуемо вызывает ответную реакцию и находит отклик в сердце каждого, кто был свидетелем и кто неравнодушен к судьбе своей семьи и Родины.



Проблема улучшения благосостояния казахстанцев и качества их жизни в новом Послании Президента прозвучала с особым акцентом. Только постоянная и совместная работа над ростом доходов каждого из нас может привести к лучшей жизни. При этом недостаточно одних только государственных вливаний из бюджета. Цифры по ним были озвучены серьезные и солидные. Другое дело - социальная ответственность и объективный взгляд каждого на свое социальное положение и статус. Имеющие место в последнее время социальный инфантилизм, самоотстранение от Общества всеобщего труда, упование на государство - не могут решить проблемы благосостояния. Необходимо участие каждого индивида в совместном созидании, отметил академик.



Президент подчеркнул достижения страны в масштабах современного мира. Выход Казахстана на мировую арену как полноправного члена планетарного сообщества возлагает на наших соотечественников большую ответственность. Только повышение и постоянная работа над собой, своим профессионализмом и правильное использование возможностей, которое создает государство, могут повлиять на рост качества жизни каждого из нас. Безусловно, есть барьеры, которые мешают полноценной реализации, но над их устранением государство работает. И атмосфера, в которой излагалось Послание, тому доказательство. Президент задавал вопросы и делал замечания госчиновникам всех рангов и акимам. Этим было показано, что Елбасы действительно поставил на серьезный уровень вопрос об их состоятельности. Как сказал Президент: «Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе. Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев. Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие занимаемым должностям».



Местные власти стали не традиционными слушателями, а содокладчиками и участниками интерактивного обсуждения Послания и отчетности по его положениям, говорит Саттар Мажитов. Следует отдать должное, что по ответам на вопросы и замечания Елбасы основная часть из них достойно выдержала свой экзамен. Классическим примером можно назвать выступление акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева. Не менее конкретным был ответ акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева. Пресловутый вопрос о коррупции при приеме на работу учителей и уборщиц, который в последнее время так часто обсуждался в СМИ и соцсетях, наконец-то получил ответ. Уже после критики Президента на заседании партии «Нур Отан» в Туркестанской области были внедрены автоматизированные системы принятия на работу через онлайн-регистрацию в Интернете. Уборщицы и все технические работники переведены на аутсорсинг и будут приниматься на работу через клиринговые компании. Следовательно, эти категории работников непосредственно не обращаются к директорам школ, а принимаются через интернет-портал. Этим снимаются коррупционные риски.



Спектр проблем, поднятых в новом Послании, весьма широкий и отличается честностью взглядов на наболевшие вопросы казахстанского общества. Дело остается, как говорится, за малым - выйти на прямую магистраль их решения и реальных результатов, резюмировал ученый.