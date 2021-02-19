Академик Салык Зиманов честно и беззаветно служил своему народу – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Академик Салык Зиманов честно и беззаветно служил своему народу, отметил вице-премьер РК Ералы Тугжанов на республиканской научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося казахского ученого Салыка Зиманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Личность Салыка Зимановича Зиманова для юридической общественности Казахстана известна, прежде всего, как крупного ученого-исследователя и наставника. Он подготовил свыше 30 докторов и кандидатов юридических наук, создал и оставил после себя целую школу ученых историко-правового направления. Он выполнил крупнейшее исследование политического и общественного строя казахов, истории становления национальной государственности Казахстана. Венцом его научной деятельности является издание десятитомника «Древнее право казахов». Эти труды, в целом, и каждый, в частности, раскрывают неповторимость творческого гения великого ученого», – сказал Е. Тугжанов.

Вице-премьер подчеркнул огромный вклад С. Зиманова в формирование правовой системы независимого Казахстана. Являясь депутатом Верховного Совета Казахской ССР, С. Зиманов принимал самое активное участие в разработке многих важных, исторически значимых нормативно-правовых актов. Первым из таких актов была Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. С. Зиманов выступил с докладом по проекту декларации, и документ был единодушно поддержан Верховным Советом.

По словам Е. Тугжанова, С. Зиманов как ученый в области государственного строительства и права всегда оставался на принципиальных позициях, настойчиво и терпеливо разъясняя своим коллегам по законотворческой деятельности целесообразность и необходимость той или иной нормы или предложения разработчиков и редакции.

«Салык Зиманович Зиманов был человеком целой эпохи. В какое бы время он ни жил, он отдавал себя общему делу, своей стране, честно и беззаветно служил своему народу и сегодня является примером для подражания для нового поколения», – отметил Е. Тугжанов.

Конференция прошла также под эгидой празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Как отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости РК: «Мероприятия к 30-летию Независимости должны дать духовный импульс для всего народа. При этом работа в сфере духовности должна включать несколько направлений, одним из важнейших среди них станет популяризация наследия выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в истории нации».

В конференции, которая началась с поздравительного адреса Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, приняли участие представители государственных органов, научной и юридической общественности Казахстана. В частности, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, депутат Сената Парламента РК Мухтар Кул-Мухаммед, депутат Сената Парламента РК Алтынбек Нухулы, президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов.

В рамках мероприятия также состоялась презентация именной аудитории Салыка Зиманова на юридическом факультете Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Кроме того, организована выставка научных трудов и фотоматериалов биографии академика Салыка Зиманова.



