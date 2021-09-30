Академик Майдан Сулейменов награжден орденом «Барыс» І степени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении орденом «Барыс» І степени Сулейменова М.К.», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«За особые заслуги в научной и общественной деятельности наградить орденом «Барыс» І степени Сулейменова Майдана Контуаровича – академика Национальной академии наук Республики Казахстан», - говорится в документе.