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    Академик Майдан Сулейменов награжден орденом «Барыс» І степени

    30 Сентября 2021, 18:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении орденом «Барыс» І степени Сулейменова М.К.», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «За особые заслуги в научной и общественной деятельности наградить орденом «Барыс» І степени Сулейменова Майдана Контуаровича – академика Национальной академии наук Республики Казахстан», - говорится в документе.

    Указ вводится в действие со дня подписания.

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    Президент Казахстана Наука
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