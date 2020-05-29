Академик Галым Мутанов: Наука и образование - основа новой экономики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ректор КазНУ им. аль-Фараби, академик Галым Мутанов поделился своим мнением по итогам выступления Президента на заседании Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ».

«В своем выступлении на третьем заседании Национального совета общественного доверия Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал казахстанцам мощный посыл к формированию качественного человеческого капитала на нынешнем этапе развития государства, - считает Галым Мутанов. - При этом особое значение он уделил кардинальному реформированию науки и образования, роль которых как важнейших отраслей экономики важно четко осознать в наше время. Он открыто признает тот факт, что сегодня науке и образованию недостаточно уделяется внимания, а также ставит вопрос о кардинальном пересмотре отношения к этой сфере, как драйвера развития страны. Глава государства решительно заявляет о том, что государственная политика должна быть ориентирована на развитие науки и образования, которые являются основой новой экономики».

По мнению академика, все отрасли должны базироваться на знаниях, технологиях и инновациях, что требует целостного сценария перехода к новой экономике.

«Ранее Президент отмечал необходимость выстраивания будущей новой структуры отечественной экономики, - отметил Галым Мутанов. - Очевидно, что сфера науки и образования в ней должна занимать важное место как самостоятельная отрасль и производительная сила. Для этого Главой государства на начальном этапе предлагается комплекс мер по трансформации этой сферы в эффективный сектор отечественной экономики, что должно найти отражение в новой редакции «Закона о науке» и пересмотре Государственной программы развития образования и науки до 2025 года. Также предполагается и увеличение финансирования образования в 6 раз и науки в 7 раз. Эти меры позволят приблизиться к показателям стран Организации экономического сотрудничества и развития».

Поручение по увеличению стоимости и количества грантов на докторантуру, выделению госзаказа по программе постдокторантуры станет решающим шагом в формировании кадрового научного потенциала страны, считает ученый.

«Внедрённая впервые в стране в КазНУ программа постдокторантуры показала высокую эффективность, - говорит ректор вуза. - В условиях шестого технологического уклада необходимо концентрировать внимание и ресурсы на развитии био и нанотехнологий, искусственного интеллекта, технологий виртуальной реальности и других. В целях формирования новой модели экономики, основанной на знаниях, Президентом дается установка на выстраивание цепочки, увязывающей технологические площадки, крупные предприятия с вузами и научно-исследовательскими институтами. Достижение этой цели возможно при использовании апробированной в странах с развитой инновационной экономикой эффективной модели «тройной спирали», в основе которой лежит тесное сотрудничество государства, бизнеса и университетов».

Опираясь на опыт ведущих стран, КазНУ инициировал создание научно-технологической долины «Аль-Фараби», которая призвана реализовать новую модель управления наукой, ориентированной на генерирование и конвертацию научных разработок и основанной на принципах научного самоуправления, экономической самодостаточности и привлечения инвестиций в наукоемкий сектор.

«Как показывает мировой опыт, такие ареалы являются точками роста новой инновационной экономики, - говорит Г. Мутанов. - Хочется надеяться, что в рамках деятельности сформированной Государственной комиссии по восстановлению экономического роста, работа которой направлена на формирование базы посткризисного развития Казахстана, уже сейчас будут заложены основные контуры будущей экономики страны. В этой связи необходимо приступить к реализации проектов, подобных научно-технологической долине Аль-Фараби и предложений других экспертов и правительства».



