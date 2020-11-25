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    Академик Дихан Қамзабекұлы: Наследие Мыржакыпа Дулатулы – яркий пример служения нации

    25 Ноября 2020, 14:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 135-летию Мыржакыпа Дулатулы в столице проходит онлайн-конференция «Оян, қазақ!», организованная Демократической партией «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Один из тех, кто стоял в одном ряду с Алиханом (Букейхановым – прим. авт.) и Ахметом (Байтурсыновым – прим. авт.) в общественно-политических делах во времена «Алаша», был вдохновителем социально-духовной деятельности этих двух фигур – Мыржакып Дулатулы. Автор книги «Оян, қазақ!», приравненной к национальному манифесту, и первого казахского романа находился в гуще событий, когда создавалось здание новой духовности. Его литературно-эстетическая концепция стала руководящей силой в начале XX века, обогатила течение, которое опиралось на идею национального сплочения и процветания», – сказал проектор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева академик НАН РК Дихан Қамзабекұлы.

    По словам академика, говоря о художественных предпочтениях Мыржакыпа Дулатулы, нужно учитывать, что, во-первых, он стремился к гармонии в поэзии и прозе, во-вторых, он литератор, говоривший о миссии литературы. В этом плане его позиция схожа с позицией Ахмета Байтурсынова.

    Также Д. Қамзабекұлы отметил, что Мыржакып Дулатулы старался быть литератором с гражданской ответственностью, что делает его крупным деятелем как в политике, так и в литературе.

    Д. Қамзабекұлы также подчеркнул, что поскольку в начале XX века символом качественного перехода на новую ступень был Абай, то и Мыржакып со своей стороны участвовал в этом процессе. В своей статье «Ибраһим ибн Құнанбаев», опубликованной в 1908 году в татарской газете «Уакыт», он ознакомил тюркские народы России с наследием великого поэта, с его биографией, представил его как поэта-патриота. Вторая статья М. Дулатулы об Абае была опубликована в газете «Қазақ» в 1914 году, к 10-летию смерти Абая. Здесь М. Дулатулы также рассказал о короткой жизни Абая, об оценках наследия поэта, остановился на проблемах взаимоотношений между литературой и нацией, литературой и личностью.

    По словам Д. Қамзабекұлы, М. Дулатулы участвовал в создании новой казахской литературы, продолжив работу, начатую Абаем. Как человек образованный и пишущий он считал это своим долгом.

    «Как энергичный просветитель, Мыржакып внес свой вклад в общественную мысль начала XX века. Его политическое и литературное наследие можно назвать ярким примером служения нации», – сказал ученый.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Культура История Казахстана Политические партии
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