Академическую свободу могут получить казахстанские школы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минпросвещения РК подготовило проект приказа, который позволит посредством пилотного режима предоставить академическую свободу школам, имеющим необходимые ресурсы и потенциал, при условии обязательного сопровождения Национальной академией образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главу ведомства Асхата Аймагамбетова.

«Что же даст академическая свобода школам? Увеличится вариативный компонент учебной программы под образовательные потребности и особенности обучающихся. То есть, школы смогут самостоятельно определять содержание. Им не придется жестко следовать типовым учебным программам, но при этом обязательным будет достижение результатов обучения, указанных в Государственном общеобязательном стандарте образования. В ГОСО указываются: 1 - ценности, например, гражданственность, трудолюбие, уважение, стремление к знаниям и др., 2- компетенции, такие, как критическое и креативное мышление, 3 - результаты обучения по предметам и уровням образования. Сейчас при поддержке Главы государства в стране открываются частные школы и внедряются новые проекты. При этом задача заключается не просто в создании ученических мест и механического охвата, а в создании достаточного количества хороших и разных школ с качественной образовательной программой», - написал в Telegram Асхат Аймагамбетов.

Как отметил глава Минпросвещения, на сегодняшний день функционируют более 500 частных школ, которые обязаны реализовывать как ГОСО, так и типовые учебные программы.

«В связи с таким жестким регулированием свой инновационный контент они вынуждены покрывать за счет дополнительных занятий. Это увеличивает нагрузку на школьника. Расширение автономии позволит пилотным школам внедрять при поддержке Национальной академии образования новые инновационные учебные программы, но в рамках заданных параметров и требований ГОСО. Сейчас такая возможность есть только у школ, получивших статус международных, поэтому мы хотим расширить этот перечень через пилотные школы, у которых есть ресурсы и необходимый потенциал. Понятно, что программы не будут возникать безосновательно. Продуман механизм внедрения в практику образовательных программ, а именно – научно-методическое и методологическое сопровождение процессов апробации, внедрения, мониторинга реализации Национальной академией образования», - сообщил А. Аймагамбетов.

По словам министра, такой подход позволит взять курс на разнообразие содержания образования.

«Оно необходимо исключительно для поощрения и стимулирования инновационных подходов в обучении, поиска лучших практик и программ. В связи с этим, хочу сказать всем, у кого есть желание развивать сферу образования и вносить инновационные предложения - добро пожаловать. Еще пять лет назад децентрализация и автономия воспринимались как тренд в образовании, а сегодня – необходимость для устойчивого развития. Важно и то, что академическая самостоятельность - не новация в казахстанской системе образования. Такой опыт уже успешно внедрен в вузах страны с 2018 года, в колледжах - с 2021 года. Логично и закономерно в ближайшей перспективе рассмотреть возможность расширения академической свободы школ», - резюмировал А. Аймагамбетов.



