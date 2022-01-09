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    Air Astana прилагает все усилия по вывозу казахстанцев из-за рубежа

    9 Января 2022, 15:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания Air Astana прилагает все усилия по вывозу казахстанцев из-за рубежа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «На данный момент в Стамбуле находятся более 500 пассажиров. Сегодня авиакомпания выполнит рейс Нур-Султан-Стамбул. Время вылета в Стамбул - в 19:05, а время прилета - в 21:25 часов. Обратный рейс из Стамбула вылетает в 22:25 часов и прилетает в 06:10 часов. Везде время местное», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    Напомним, что более тысячи казахстанских туристов не могут вылететь из Турции. По сообщению телеканала «Хабар 24», наши дипломаты создали специальный штаб для оказания правовой, информационной поддержки авиапассажирам. На помощь также отозвались соотечественники, которые живут в Стамбуле.

    Казахстанцев разместили в офисе Казахско-турецкого фонда. Людям оказывают всяческую поддержку.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туризм Транспорт ЧП-2022
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