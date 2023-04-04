Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Air Astana будет выделять бесплатные авиабилеты для одаренных детей

    4 Апреля 2023, 14:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На протяжении 2023 года ежемесячно Air Astana будет выделять пять грантов для участия юных казахстанцев в международных творческих, спортивных, интеллектуальных соревнованиях и конкурсах. Грант предоставляется в виде авиабилетов в обе стороны, на ребенка и одно сопровождающее лицо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    «Большая часть деятельности авиакомпании Air Astana направлена на развитие человеческого потенциала нашей страны, в том числе на помощь одаренной молодежи, - говорит вице-президент по корпоративным коммуникациям компании Белла Тормышева. – Программа Zhas Kyran - это наша поддержка талантливой молодежи в различных областях, таких как спорт, искусство, наука и другие».

    Заявители на гранты должны быть гражданами Казахстана в возрасте от 7 до 17 лет, иметь официальное приглашение на соревнование (конкурс, олимпиаду и тд.). Заявки необходимо присылать не менее чем за 2 месяца до планируемого путешествия. Для участия в проекте необходимо отправить заявку на адрес zhaskyran@airastana.com. Все заявки будут рассматриваться независимым жюри, куда войдут профессионалы из сферы образования, благотворительности, журналисты.

    Положение о Zhas Kyran и форма заявки доступны по ссылке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Социальная поддержка Общество Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Детский развлекательный центр открыли в райцентре Атырауской области
    Права учеников нарушались в 25 школьных столовых Кокшетау
    Самую главную оценку нашей работе дают дети – шеф-повар Лилия Гера
    Почему дети уходят из дома
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров