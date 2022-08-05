Аида Сатыбалдинова проиграла бой за титул WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (6-2-1, 2 КО) выступила на вечере бокса в Монтебелло (США, штат Калифорния), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Там она провела бой с американкой Челси Андерсон (5-0, 2 КО). Этот поединок носил титульный характер: на кону стоял вакантный пояс чемпионки WBC International в легком весе. Бой был рассчитан на восемь раундов и закончился победой Андерсон судейским решением.

Таким образом, Челси Андерсон одержала шестую победу в профессиональной карьере и завоевала титул чемпионки WBC International. Что касается Аиды Сатыбалдиновой, то она потерпела третье поражение на профи-ринге.

Фото: sports.kz



