Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Аида Балаева встретилась со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

    20 Августа 2021, 18:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошла встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    А. Балаева поздравила Т. Хакалу с ее недавним назначением на должность Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии и пожелала плодотворной работы. Министр ознакомила госпожу Тери Хакалу с основными направлениями деятельности Министерства.

    Т. Хакала, в свою очередь, отметила важную роль Министерства и выразила заинтересованность в поддержании диалога между институтами ЕС и государствами Центральной Азии для реализации общественно значимых проектов, в том числе по предстоящему Гражданскому форуму «Центральная Азия – ЕС».

    По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

    Автор:

    Евросоюз МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    США заинтересованы в экономическом сотрудничестве со странами Центральной Азии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров