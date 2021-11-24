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    Аида Балаева встретилась с верховными муфтиями Монголии и Алтайского края РФ

    24 Ноября 2021, 17:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошла встреча министра информации и общественного развития Аиды Балаевой с Верховным муфтием Монгольской Республики Батырбеком Хадисом и Верховным муфтием Алтайского края Российской Федерации Жанболатом Охтаубаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

    Священнослужители из Монголии и России прибыли для участия в международной научно-практической конференции «Независимый Казахстан и исламские ценности», приуроченной к 30-летнему юбилею Независимости Казахстана, организованной Духовным управлением мусульман Казахстана.

    В ходе встречи Министр подчеркнула, что религиозная ситуация в наших странах близка по развитию, так как государства уделяют значительное внимание и содействуют деятельности религиозных объединений. В свою очередь, муфтии поделились своими предложениями по развитию сотрудничества между духовенствами стран.

    Участники встречи также отметили, что организованная Духовным управлением мусульман Казахстана международная научно-практическая конференция показывает уровень открытости в развитии диалога и дальнейшего сотрудничества.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Религия Россия Монголия МИОР
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