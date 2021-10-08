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    Аида Балаева встретилась с представителями интеллигенции и членами Общественного совета ЗКО

    8 Октября 2021, 18:08

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы — прочная основа процветания страны» министр информации и общественного развития Аида Балаева посетила с рабочим визитом Западно-Казахстанскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

    На встрече с активом акимата министр подчеркнула, что развитие государства и общества напрямую зависит от эффективного взаимодействия центральных государственных и местных исполнительных органов с гражданским обществом, научной и творческой интеллигенцией, молодежью.

    Наряду с этим, А.Балаева акцентировала внимание на основных направлениях совместной работы МИОР и акимата области, озвучила актуальные вопросы в сфере общественно-политической ситуации региона и дала рекомендации по дальнейшей работе. Важной частью программы поездки стали встречи министра с членами Общественного совета области и представителями творческой интеллигенции. В ходе встреч были обсуждены такие важные вопросы, как реализация законодательных поправок, внесенных в Закон «Об общественных советах» в январе текущего года, а также реализация дорожной карты программы «Рухани жаңғыру». Кроме того, в ходе рабочей поездки А.Балаева встретилась с активной молодежью области и ознакомилась с работой Махамбет университета, Дворца школьников, а также приняла участие в торжественном открытии «Атамекен» өнер ордасы».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Западно-Казахстанская область МИОР Аида Балаева
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