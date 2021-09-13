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    Аида Балаева встретилась с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро

    13 Сентября 2021, 13:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр информации и общественного развития Аида Балаева провела встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро, в рамках ее визита в Казахстан и страны Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Аида Балаева рассказала о принимаемых Казахстаном последовательных шагах по обеспечению соблюдения конституционных прав граждан свободно получать и распространять информацию, а также о мерах по поддержке СМИ в условиях пандемии и сокращении доходов.

    Министр особо отметила важность обеспечения прав и свобод представителей СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности.

    Учитывая важность двустороннего взаимодействия, А. Балаева пригласила Т. Рибейро к взаимной плодотворной работе в рамках различных проектов министерства в области развития СМИ.

    По итогам встречи стороны договорились развивать связи по всем ключевым вопросам сферы развития СМИ.

    Автор:

    ОБСЕ СМИ Общество МИОР
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