Аида Балаева встретилась с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр информации и общественного развития Аида Балаева провела встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро, в рамках ее визита в Казахстан и страны Центральной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Аида Балаева рассказала о принимаемых Казахстаном последовательных шагах по обеспечению соблюдения конституционных прав граждан свободно получать и распространять информацию, а также о мерах по поддержке СМИ в условиях пандемии и сокращении доходов.

Министр особо отметила важность обеспечения прав и свобод представителей СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности.

Учитывая важность двустороннего взаимодействия, А. Балаева пригласила Т. Рибейро к взаимной плодотворной работе в рамках различных проектов министерства в области развития СМИ.

По итогам встречи стороны договорились развивать связи по всем ключевым вопросам сферы развития СМИ.



