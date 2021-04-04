Аида Балаева встретилась с казахской диаспорой в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева с официальным визитом посетила в Турцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первый день рабочей поездки министр встретилась с активными членами казахской диаспоры в Стамбуле. На встрече, где обсуждались вопросы обучения казахскому языку и роль диаспоры в развитии казахско-турецкого сотрудничества, присутствовали посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы и генеральный консул в Стамбуле Алим Байель.

В ходе официального визита Аида Балаева рассказала о выделяемых грантах в Казахстане для этнических казахов, проживающих за рубежом, об оказываемой поддержке казахской диаспоре через Фонд Отандастар. Также министр проинформировала о том, что в этом году в канун празднования 30летия Независимости Казахстана Малый курултай казахов пройдет в Стамбуле.

Выслушав мнения и пожелания местных казахов, Аида Балаева сказала, что по всем поступившим предложениям и обращениям будет проведена соответствующая работа.

Наряду с этим, делегация из Казахстана побывала на телевизионной съемочной площадке TRT - Турецкой государственной телерадиокомпании. Министр Аида Балаева и члены делегации ознакомились с современной технологией съемок известных исторических турецких сериалов. Отметив, что турецкие телесериалы пользуются большим спросом на международном рынке, Аида Балаева сказала о значимости совместных проектов, связанных с общими страницами тюркской истории.

В свою очередь, турецкая сторона выразила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с талантливыми казахстанскими актерами, композиторами, режиссерами и каскадерами. Они подчеркнули, что природа Казахстана очень благоприятна для съемок фильмов и телесериалов.



