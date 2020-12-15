Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      СМИ

    Аида Балаева в честь Дня Независимости вручила награды работникам сферы информации и общественного развития

    15 Декабря 2020, 19:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Министерстве информации и общественного развития состоялась торжественная церемония вручения государственных наград представителям медиасферы и гражданского общества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Министр Аида Балаева поздравила коллег с Днем Независимости Казахстана и поблагодарила их за труд.

    В честь празднования Дня Независимости Республики Казахстан министром информации и общественного развития Аидой Балаевой вручены следующие государственные награды:

    Орден «Құрмет» – Абуовой Каламкас Аскеровне - советнику председателя правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ»;

    медаль «Ерен еңбегі үшін» – Миронюк Татьяне Александровне - исполнительному директору ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»; Кожаеву Шалкару Мукашевичу - шеф-редактору канала «Хабар 24».

    Кроме того, министр отметила работу сотрудников министерства и вручила ряду служащих почетные грамоты и благодарственные письма.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    СМИ День Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Астане 21 июня
    Волонтерским организациям на селе будут предоставлены гранты на сумму 1 млн тенге
    Получение пресс-карты не обязательно для средств массовой информации – МИОР РК
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане