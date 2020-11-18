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    Аида Балаева рассказала о новых проектах программы «Рухани жаңғыру»

    18 Ноября 2020, 16:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых проектах программы «Рухани жаңғыру» рассказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на круглом столе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы должны воспитывать не только духовно богатое поколение, но и конкурентоспособное. Потому что конкурентоспособность – главное условие для того, чтобы быть успешной нацией. И нужно повышать качество не отдельных людей, а всей нации в целом. Для этого в рамках программы «Рухани жаңғыру» реализуются проект «Ulttyq tárbıe» для формирования конкурентоспособного и всесторонне развитого молодого поколения и проект «Ақылды ұрпақ» по научным достижениям молодежи. Проектом «Қазақи тәрбие-таным» предусмотрены: увеличение количества читающей молодежи, формирование у нее высокоэстетичных вкусов, планирование свободного времени. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий, которые направлены на информирование молодежи о востребованных специальностях, а также призывающих к экономии ресурсов и формированию новой экологической этики», – сказала А. Балаева.

    По ее словам, эти проекты соответствуют поручению Главы государства об экологическом обучении и воспитании детей.

    Также министр сообщила, что в этом году стартовали новые проекты, направленные на повышение сознательности каждого казахстанца и гражданской ответственности: «Еңбек – елдің мұраты», «Құқықтық мәдениет», «Үнем – қоғам қуаты», «Дәстүр мен ғұрып». В рамках проекта «Үнем – қоғам қуаты», направленного на развитие личной и профессиональной конкурентоспособности, предусмотрены такие цели, как повышение финансовой грамотности, самосовершенствование, формирование правильных норм поведения, развитие цифровой и медиаграмотности. Проектом «Дәстүр мен ғұрып» предусмотрены пропаганда народных обычаев и традиций, воспитание добропорядочности, ценностей, сопряженных с современными требованиями. Информационно-познавательные материалы о национальных традициях будут постоянно публиковаться на портале ruh.kz.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Сенат Рухани жаңғыру Общество
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