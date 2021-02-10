Аида Балаева призвала институты гражданского общества внести вклад в акцию добрых дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева обратилась к предпринимателям, практикующим меценатство с призывом активно поддерживать общественные и гражданские инициативы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, хочу поблагодарить тех, кто сегодня откликнулся. Тех, кто открыто высказал свою поддержку этому проекту. Соответственно это дает нам уверенность в том, что сегодня к этой акции подключится вся страна. Конечно, очень важна поддержка государственных органов на местах, которая также будет выполнять координирующую функцию, чтобы помочь тем организациям и структурам, которые хотят подключиться к работе вместе с нами», - сказала министр.

Она обратилась ко всем институтам гражданского общества взять инициативу на местах и внести свой посильный вклад в общенациональную акцию добрых дел.

«Я хочу обратиться к предпринимателям, практикующим меценатство с призывом активно поддерживать общественные и гражданские инициативы. Конечно же, еще раз хочу обратиться к своим коллегам, как из центральных государственных органов, так и на местах с просьбой создать все условия на местах, поскольку от этого зависит конечный результат. Очень рада, что стартуем вместе. Очень надеюсь, что наш круг будет пополняться. Эти площадки должны способствовать тому, чтобы мы на протяжении реализации проекта видели результаты. Работа, ориентированная на результат, всегда бывает успешной. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, успешной и плодотворной работы», - добавила Аида Балаева.

Напомним, сегодня в столице стартовал «Марафон добрых дел» с участием доноров и меценатов. На сегодняшнем мероприятии присутствуют министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, доноры, меценаты, волонтеры.