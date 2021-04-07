Аида Балаева поздравила редакцию газеты «Жас Алаш» со 100-летием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр информации и общественного развития Аида Балаева посетила редакцию газеты «Жас Алаш» и поздравила коллектив печатного издания со 100-летним юбилеем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

За вклад в развитие сферы информации министр наградила Кайрата Матрекова, Алмаса Нусипа, Сейсена Улукбека, Нурымжана Мауытова нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі», а также вручила другим сотрудникам газеты «Жас Алаш» почетные грамоты, благодарственные письма от имени возглавляемого ею ведомства.

А. Балаева отметила, что 100-летие газеты проходит в год 30-летия Независимости Казахстана, что придает особое значение празднованию этой даты. «Газета «Жас Алаш» - одно из самых авторитетных изданий, которое пользуется спросом у людей за беспристрастное освещение событий в жизни страны», — сказала министр.

В завершение мероприятия Аида Балаева пожелала всем сотрудникам издания здоровья и профессиональных, творческих успехов в работе.