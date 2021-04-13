Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Аида Балаева поздравила казахстанцев с началом месяца Рамазан

    13 Апреля 2021, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с началом месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ».

    «От всей души поздравляю мусульман Казахстана с началом месяца Рамазан. Рамазан – месяц безграничного добра и мудрости, духовного обновления и очищения. В этом месяце проявляются гуманизм и созидательная суть ислама, что способствует дальнейшему укреплению межэтнического и межрелигиозного согласия в стране. В этот период в течение 30 дней совершаются благие деяния. Уже второй год Рамазан проходит в условиях пандемии. В этой связи призываю граждан соблюдать требования санитарно-эпидемиологических норм и выполнять рекомендации Муфтията. Пусть в священный месяц Рамазан будут приняты ваши молитвы. Желаю всем добра и благополучия!» - говорится в поздравлении Аиды Балаевой, размещенном на официальном Telegram-канале министерства.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Религия Другие государственные органы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Казахстанские женщины бесплатно обучатся IT-профессиям
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча