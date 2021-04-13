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Аида Балаева поздравила казахстанцев с началом месяца Рамазан

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Апреля 2021, 13:43
Аида Балаева поздравила казахстанцев с началом месяца Рамазан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с началом месяца Рамазан, передает МИА «Казинформ».

«От всей души поздравляю мусульман Казахстана с началом месяца Рамазан. Рамазан – месяц безграничного добра и мудрости, духовного обновления и очищения. В этом месяце проявляются гуманизм и созидательная суть ислама, что способствует дальнейшему укреплению межэтнического и межрелигиозного согласия в стране. В этот период в течение 30 дней совершаются благие деяния. Уже второй год Рамазан проходит в условиях пандемии. В этой связи призываю граждан соблюдать требования санитарно-эпидемиологических норм и выполнять рекомендации Муфтията. Пусть в священный месяц Рамазан будут приняты ваши молитвы. Желаю всем добра и благополучия!» - говорится в поздравлении Аиды Балаевой, размещенном на официальном Telegram-канале министерства.


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