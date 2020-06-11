Аида Балаева подвела итоги обсуждения Правил деятельности журналистов на мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева подвела итоги обсуждения Правил деятельности журналистов на мирных собраниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить за активное обсуждение. Необходимо учитывать, что эти обсуждения с учетом ваших пожеланий и поправок нами будут детально изучены, это первое. Второе – проект правил будет размещен на открытом портале НПА, что позволит в будущем также вносить свои изменения и конкретные предложения. И очень важный аспект – это практическая реализация. Мы можем разработать очень хорошие правила, но если они будут реализованы некачественно, конечно, это все останется на бумаге», - сказала Аида Балаева.

Поэтому, по ее словам, эта работа будет проводиться и в дальнейшем.

«Это семинар со всеми заинтересованными госорганами, в частности, семинар с представителями местных исполнительных органов, которые как раз будут заниматься практической реализацией как закона («О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» - прим. авт.), так и правил. Предстоит большая работа. Я еще раз хочу поблагодарить за активное участие и конструктивные предложения», - отметила министр.

«Надеюсь, что наша сегодняшняя совместная работа позволить повысить до более качественного уровня нашу деятельность в части обеспечения прав граждан мирно и без оружия проводить мирные собрания и митинги, а также журналистов, чтобы они могли беспрепятственно обеспечивать освещение всех этих мероприятий», - заключила А. Балаева.

Напомним, 25 мая текущего года Главой государства подписан Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».