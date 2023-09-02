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    Аида Балаева назначена министром культуры и информации РК

    2 Сентября 2023, 12:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена Министром культуры и информации Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее сегодня на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Мажилиса согласована кандидатура Балаевой Аиды Галымовны для назначения на должность министра культуры и информации Республики Казахстан.

    Балаева Аида Галымовна, 04.07.1974, уроженка Алматинской области.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Алматинский государственный университет имени Абая (2000), учитель русского языка и литературы; Казахский национальный аграрный университет (2007), юрист.

    Трудовой стаж:

    Ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, исполняющая обязанности начальника управления информации по городу Алматы (1999-2004);

    Первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы (2004-2006);

    Директор Департамента внутренней политики города Алматы (2006-2008);

    Директор Департамента, начальником Управления внутренней политики города Астаны (2008-2010);

    Заместитель Акима города Астаны (02.2010-12.2014);4

    Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (30.12.2014-07.2019);

    Помощник Президента Республики Казахстан - заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан (22.07.2019-04.05.2020);

    Министр информации и общественного развития Республики Казахстан (04.05.2020, переназначена с 18.01.2021-11.01.2022);

    Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (11.01.2022-01.09.2023)

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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