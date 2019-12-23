Аида Балаева: Модернизация сознания – фактор успешного развития государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК, руководитель проекта «Продвижение современной казахстанской культуры в глобальном мире» в рамках программы «Рухани жаңғыру» Аида Балаева рассказала о том, что было сделано за это время и насколько проект важен для будущих поколений.

- Уже более двух лет реализуется программа «Рухани жаңғыру». Что было сделано за это время для ее реализации?

- Определяя новое понимание многих вещей статьи Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи» стали одними из ключевых наставлений Первого Президента последующим поколениям казахстанцев.

Сделав акцент на необходимости модернизации общественного сознания, Нурсултан Абишевич дал практические рекомендации для запуска этого сложного процесса.

Фактически на государственном уровне мы переосмыслили роль истории и культуры, литературы и искусства, науки и образования в жизни будущих поколений.

Трудно переоценить, сколько приобретает страна и народ, знакомя мир со своими историко-культурными ценностями, внедряя новые подходы и технологии в науку и образование, повышая конкурентоспособность общества в целом.

Это не только делает нашу культуру узнаваемой, но и дает каждому казахстанцу множество поводов гордиться своей страной и своей нацией.

Конечно, еще рано говорить о влиянии проекта модернизации на мировоззрение казахстанцев; нами сделаны только первые важные шаги в этом направлении.

Духовная модернизация начинается с каждого из нас. Работа же, которая делается в рамках программы, призвана объединить людей во благо общих целей.

Об этом говорил и Елбасы, отмечая, что если не изменится сознание каждого казахстанца и мы не будем обладать качествами, необходимыми для достижения успехов в современных условиях, то все экономические, политические и другие государственные преобразования будут напрасными.

Не имеет смысла перечислять все то, что сделано в рамках «Рухани жаңғыру» – об этом и так немало говорят наши СМИ.

Только в рамках проекта «Туған жер» за последние 2,5 года было реализовано свыше двух тысяч проектов на общую сумму 160 млрд. тенге.

С нуля были построены 1800 и отремонтированы 1,5 тыс. объектов социального назначения. Среди них школы, больницы, детские сады, спортивные сооружения и др.

Все это сделано на средства меценатов, которые хотели внести свой вклад в развитие своего родного края.

– Какие проекты получили наибольший отклик в молодежной среде?

- Конечно, вся программа – это прежде всего обращение Елбасы к нашей нации. Но вместе с тем, отдельные проекты затронули практически каждого молодого человека через сферу образования.

Так, в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» 48 учебников, охватывающих такие сферы как экономика, социология, политология, психология и другие, были переведены на казахский язык. На сегодняшний день переводятся и готовятся к выпуску еще 30 книг.

Перевод самых передовых трудов мирового гуманитарного образования и науки поможет тысячам читателей познать на родном языке новые идеи, понятия, еще полностью не вошедшие в нашу научную среду. Это не только формирует импульс для модернизации сознания молодого поколения, ни и обогащает научную базу казахского языка в целом.

А в рамках проекта «100 новых лиц Казахстана» многие молодые казахстанцы послужили ярким примером того, как можно стать успешным благодаря своему упорству и труду. Все их социально значимые проекты нашли государственную поддержку и успешно реализуются.

Отрадно, что проект «Сакральная география Казахстана» получил динамичное развитие во многом благодаря инициативным молодым людям, блогерам и краеведам.

Сегодня, созданная в рамках проекта виртуальная карта «Сакральный Казахстан» включает 205 объектов общенационального и 575 объектов регионального значения.

Этот потенциал используется для популяризации внутреннего и, прежде всего, молодежного туризма.

– Одним из главных проектов программы является проект «Казахстанская культура в современном мире». Каковы результаты в этой сфере?

- Национальная культура, по сути своей, это облик нашей страны, через который ее воспринимают за рубежом.

Именно поэтому внести нашу культуру в список сокровищ мировой цивилизации – уникальный путь, который поможет продвигать наши ценности за рубежом.

По направлению «Литература» уже проделана немалая работа; нам впервые удалось систематизировать всю литературу периода нашей Независимости.

Впервые в истории страны казахская литература заговорила на шести языках ООН и стала доступна для зарубежных читателей.

Через проект «Литературное краеведение» планируется выпустить 50 новых произведений, посвященных новому облику независимого Казахстана.

В рамках направления «Театр и кино» отечественные фильмы принимают участие в различных кинофестивалях, удостоены призов и кинопремий. Не только у крупных творческих коллективов как «Астана Опера», «Астана Балет», но и у региональных коллективов также появилась возможность посетить и выступить на сценах Франции, Швейцарии, Италии, Индии, Турции, России.

Если говорить о других направлениях, то создана специальная антология художников, в которую включены 180 работ разных жанров.

– Вы отметили, что в рамках программы произведения казахстанских авторов были переведены на языки ООН. В этой связи хотелось бы поинтересоваться, как продвигаются наши антологии за рубежом и по какому принципу были отобраны авторы?

– Истинный облик любой страны проявляется в ее культурных ценностях. Можно отметить, что литература является вершиной всего искусства, сокровищем всей культуры. В какой бы эпохе мы ни проживали, художественное слово дает возможность глубже понять мысли, мечты народа и раскрывает его душу. Поэтому через современную казахскую литературу мы знакомим мирового читателя с образом мысли наших современников, нашими ценностями, устремлениями и мировоззрением.

В этой связи, по поручению Елбасы две антологии, были переведены на английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский языки.

Отметим, что антология включает в себя произведения 60 авторов в жанрах поэзии и прозы. Казахская литература станет доступной для 2,5 млрд населения из 93 государств всего мира не только в качестве книг, но и в электронном и аудио варианте.

Начиная с осени в Лондоне, Париже, Мадриде, Каире и Москве мы презентовали эти антологии, планируется представить их в Пекине. Антологии будут распространены университетам и библиотекам мирового уровня, культурным и научным центрам. Авторы произведений, вошедших в антологии – это лауреаты государственных и международных премий.

В рамках нашего проекта мы сотрудничаем с издательством университета Кембридж в Великобритании и Британским советом, испанским издательским домом Visor и институтом «Сервантес», с Союзом писателем России, издательским домом Московского государственного университета, с издательством «Мишель де Моль» и культурным объединением Парижа, работаем с Национальным издательством Китая, а также с культурным и образовательным центром Египта Конечно, при реализации проекта особое внимание было уделено качеству перевода. После всей проделанной работы по переводам, зарубежные коллеги посетили Казахстан, чтобы ознакомиться с историей, культурой нашей страны. Переводчики встретились с авторами и обсуждали друг с другом вопросы, возникшие в ходе перевода.

Это посодействовало сближению переводимого труда к оригинальному тексту и оказало влияние на художественное содержание.

Отмечу также, что данный проект способствовал формированию и развитию переводческой отрасли в целом.