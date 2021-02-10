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    Аида Балаева: для волонтеров помощь людям – норма жизни

    10 Февраля 2021, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева назвала поддержку благотворительности долгосрочным приоритетом государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Безусловно, поддержка благотворительности и меценатства, а также развитие волонтерской деятельности – долгосрочный приоритет государства», - сказала Аида Балаева на открытии марафона добрых дел.

    Она напомнила, что прошедший год прошел под знаком волонтерства, который объединил огромное количество казахстанцев вокруг движения добрых дел.

    «Об этом говорит множество благотворительных и волонтерских проектов, которые появились по инициативе простых граждан страны. Сегодня это почти 100 тысяч человек, для которых помощь людям стала не просто высоким гуманистическим актом, а нормой жизни и порывом души», - заключила министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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