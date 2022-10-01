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    Ахылбек Куришбаев: От 60% до 100% сортовых семян завозятся в Казахстан из-за рубежа

    1 Октября 2022, 19:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высокие цены на отечественную сельскохозяйственную продукцию связаны не только с наличием большого количества торговых посредников, но и с ее высокой себестоимостью. В Казахстане урожайность сельскохозяйственных культур намного ниже, чем в странах с такими же природно-климатическими условиями. Сенатор Ахылбек Куришбаев считает, что главной причиной этого является острая нехватка в республике высокоурожайных и устойчивых к засухе сортов и гибридов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    О том какие меры нужно предпринять для ускоренного развития в стране селекции и семеноводства ведущие отечественные и зарубежные учёные отрасли обсуждали во время встречи в Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства.

    По словам Ахылбека Куришбаева в настоящее время 60%, а по ряду сельхозкультур и 100% сортовых семян в Казахстан завозятся из-за рубежа, в большей части из Российской Федерации. Таким образом, депутат считает, что в стране подорвана основа продовольственной безопасности.

    «Если в нынешних условиях санкционного противостояния наши партнеры закроют экспорт сортовых семян, то сельское хозяйство Казахстана может остаться без качественного семенного материала», -сказал сенатор.

    Эксперты предложили создать два современных селекционных центра по трансферту и адаптации лучших зарубежных селекционных разработок и ускоренному созданию отчечественных сортов и гибридов на основе методов молекулярной биологии – на севере страны на базе НПЦ зернового хозяйства имени Бараева и на юге – на базе КазНИИ земледелия и растениеводства.

    «Создание современных селекционных центров – это единственный выход из создавшегося положения в отечественном семеноводстве. Имея собственные высокоурожайные и устойчивые к засухе сорта, адаптированные к местным погодным условиям, мы можем сделать значительный прорыв в повышении устойчивости и продуктивности сельскохозяйственного производства. Отечественные ученые совместно с зарубежными партнерами готовы разработать программу создания селекционных центров, которая требует соответствующей государственной поддержки со стороны Правительства», - подчеркнул Ахылбек Куришбаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сенат Сельское хозяйство
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