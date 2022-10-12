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    Ахылбек Куришбаев досрочно сложил полномочия депутата Сената

    12 Октября 2022, 22:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК постановила внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Куришбаева А.К. в Сенат Парламента, в связи с подачей им заявления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦИК РК.

    Постановление ЦИК принято в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

    Как отмечает ЦИК, в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Сената Парламента Куришбаева Ахылбека Кажигуловича.


    Сенат ЦИК
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