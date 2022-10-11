«Агромарт» запускает новый проект по точному земледелию в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания «Агромарт» совместно с российской компанией «Агроноут» запускают на территории Республики Казахстан новый проект: «Точное земледелие. Комплексная диагностика полей», передает МИА «Казинформ».

В своем стремлении помочь фермерам Казахстана применять удобрения более эффективно компания «Агромарт» очень тщательно подошла к выбору стратегического партнера, который обладал бы должным уровнем компетенции и мог бы помочь внедрить на местном рынке эффективные современные технологии. Именно «Агроноут» обладает одним из самых эффективных решений в области точного земледелия и дифференцированного внесения. Уникальность и успешность этой методики в комплексном почвенно-ландшафтном обследовании, сочетающем как достижения классической почвенной науки, так и инновационные IT-разработки.

В основе совместного проекта лежит технология составления карт внутриполевой неоднородности на основании анализа космоснимков за 35 лет, которые после обработки искусственным интеллектом, послужат основой для составления карт-заданий специальной техники для дифференцированного внесения минеральных удобрений и семян. По этой технологии компанией «Агроноут» уже разработаны карты-задания на площади более 500 000 га в России и Казахстане. Использование IT-технологий для дифференцированного внесения минеральных удобрений и семян с учетом зон высокого, среднего и низкого плодородия позволит товаропроизводителям растениеводческой продукции использовать эти затратные ресурсы наиболее рационально.

Внесение более высоких доз удобрений и норм семян в зонах высокой продуктивности позволит получить максимальную прибыль с таких участков поля. Сельскохозяйственные культуры в зонах низкой продуктивности не могут отзываться прямо пропорционально на вносимые дозы удобрений. В таких зонах необходимо предварительно провести почвенное обследование, агрохимический анализ, затем проанализировать полученные данные и принять меры по решению выявленной проблемы, которая привела к формированию зоны низкой продуктивности. Таким образом, соединение IT-технологий с традиционной наукой позволит рационально использовать земельные ресурсы, повысить отдачу с 1 га, что положительно скажется на продовольственной безопасности Казахстана.

Среди ближайших планов партнеров совместное участие в «КазАгро-2022» — крупнейшей сельскохозяйственной выставке Центральной Азии, которая пройдет в Астане с 12 по 14 октября. В ходе выставки 13 сентября в 12:30 представители компаний проведут семинар на тему «Повышение эффективности минеральных удобрений в точном земледелии», где поднимут вопросы почвенно-ландшафтного обследования полей, способы повышения эффективности минеральных удобрений, опыт модернизации эксплуатируемой сельскохозяйственной техники для обеспечения функционала дифференцированного внесения жидких и гранулированных удобрений и другие.