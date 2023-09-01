Аграрный сектор не оправдывает и десятой доли своего потенциала – Талгат Калиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аграрный сектор Казахстана не оправдывает и десятой доли своего потенциала. Таким мнением поделился директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На мой взгляд, аграрный сектор не оправдывает и десятой доли своего потенциала, который в нем заложен, поскольку рядом с нами гигантские рынки, которые мы можем обеспечивать продовольствием. Мы должны воспользоваться этим. Но для начала нужно решить массу проблем, начиная от модернизации аграрного сектора, заканчивая водоснабжением, обеспечением полива, дорог, внедрения новых технологий», - сказал Талгат Калиев в кулуарах Парламента РК.

По его мнению, строительством водохранилищ в Казахстане нужно было заняться уже давно. Это позволит весной накапливать талую воду и в летний период обеспечивать полив.

«Сегодня во многом можно повысить производительность аграрного сектора при рациональном использовании воды, при наличии запасов и, самое главное, при использовании новейших технологий», - добавил он.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев назвал стратегической целью страны стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Задача – в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Это потребует пересмотра налоговой политики, которая должна стимулировать именно переработку. Необходимо стимулировать укрупнение отечественных агрофирм, а также на взаимовыгодных условиях активно привлекать транснациональные корпорации. Перспективные направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства.