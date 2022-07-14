Аграрная кредитная корпорация приняла участие в Дне поля

В специализированной выставке-демонстрации «Казахстанский День поля «Jańa Dala/GreenDay 2022», прошедшей в Акмолинской области, приняла участие Аграрная кредитная корпорация – самая крупная компания, финансирующая отечественных фермеров.

Как отметил Глава государства К. Токаев, в сложившейся крайне нестабильной международной обстановке огромное значение приобретает обеспечение продовольственной безопасности страны.

Аграрная кредитная корпорация осуществляет кредитование проектов в сфере сельского хозяйства. В первом полугодии 2022 года корпорация направила 182,5 млрд тенге на финансирование порядка 7 тыс. фермеров.

«На весенне-полевые и уборочные работы из республиканского бюджета выделен краткосрочный кредит 70 млрд тенге, затем Правительством принято решение направить на данные цели дополнительно 70 млрд тенге. Для своевременного финансирования до поступления дополнительных средств корпорация начала кредитование субъектов АПК из собственных средств, в настоящее время данные займы уже замещаются бюджетными средствами. В целом, в 2022 году корпорация планирует направить на финансирование сельхозтоваропроизводителей 330 млрд тенге», - сказал заместитель директора филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» в г. Нур-Султан Олжас Баймаханов.

На выставке-демонстрации сотрудники корпорации проводят консультации по вопросам финансирования сельхозтоваропроизводителей для участников выставки. Кредитование осуществляется по трем программам: Кең дала, Агробизнес, Іскер. Займы выдаются на развитие животноводства, растениеводства, проекты по переработке сельхозпродукции как крупным, так и мелким сельхозтоваропроизводителям.

Кроме того, корпорация осуществляет агентские услуги по аграрному страхованию. Стоимость страхования для аграриев снижается за счет государственного субсидирования на 50%.

День поля «Jańa Dala/GreenDay 2022» выступает эффективной площадкой для демонстрации передовых наработок в сфере АПК, обмена опытом и развития деловых контактов между отечественными и зарубежными аграриями. Традиционно в нем принимают участие более 5 тыс. человек, более 30 компаний демонстрируют сельскохозяйственную технику и оборудование в работе.

АО «Аграрная кредитная корпорация» - дочерняя организация Национального управляющего холдинга «Байтерек». С 2001 года предоставляет льготные кредиты для развития агробизнеса на выгодных условиях.