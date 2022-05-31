Аграрии СКО завершают посевную кампанию

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Агроформирования Северо-Казахстанской области засеяли 84% от общей посевной площади. Посадку овощей и картофеля завершили полностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления сельского хозяйства и земельных отношений, зерновыми и зернобобовыми уже заняли 2,4 тыс. га, что составляет 82% от общего плана. Масличными засеяли 823 тыс. га, или 90%. На 80% и 87%, соответственно, завершили посев однолетних и многолетних трав и на 94% - силосных культур.

«В этом году общая посевная площадь в регионе составят 4,3 млн га. Из них 3 млн га отдали под зерновые и зернобобовые, около 1 млн га - масличные культуры. Площади социально значимой гречки - около 10 тыс. га, что на 1,3 тыс. га больше, нежели в прошлом году. В рамках диверсификации посевные площади чечевицы увеличили до 50,1 тыс. га, подсолнечника - до 103,3 тыс. га», - сообщили в пресс-службе.

Закрытие влаги аграрии провели на площади 4,3 млн га, или 100%. Все 445,3 тыс. тонн семян вывозили на воздушно-тепловой обогрев, протравили. Внесли 57,6 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 869,2 тыс. га. Предпосевная обработка почвы прошла на 1327,3 тыс. га. В том числе химическая обработка составила 408,5 тыс. га.