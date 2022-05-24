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    Аграрии СКО засеяли 42% посевной площади

    24 Мая 2022, 15:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полным ходом идет посевная кампания. Аграрии сеют зерновые и масличные культуры, овощи и кормовые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления сельского хозяйства и земельных отношений, на 24 мая яровой сев провели на площади в 1,7 млн га, что составляет 42% от общей площади. Зерновыми засеяли уже более 1 млн га, масличными – 563 тыс. га, картофелем и овощами – 25,5 тыс. и 3,8 тыс. га, кормовыми культурами – 66,4 тыс. га.

    В этом году аграрии внесут более 170 тыс. тонн минеральных удобрений на 2,7 млн га. Защитные мероприятия против сорной растительности проведут на 3,3 млн га.

    «Семенами аграрии обеспечены в полном объеме. Техника готова. На проведение весенне-полевых работы выделили 71 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Для поддержки отрасли сельского хозяйства области на 2022 год государственная поддержка в виде субсидий составила 69,4 млрд тенге», - проинформировали в пресс-службе.

    В регионе создали оперативный штаб по проведению весенне-полевых работ для контроля ситуации и решения возникающих проблем.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Минсельхоз Сельское хозяйство Регионы Казахстана Общество
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